Новак заявил о проблемах с подготовкой энергетиков Иркутской области к зиме

29.07.19 13:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 июля. Interfax-Russia.ru - Пожары и наводнение осложнили подготовку энергетического комплекса Иркутской области к осенне-зимнему периоду (ОЗП), сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в понедельник.

"Примерно половина пути пройдена по подготовке к зиме. Есть проблемы по отдельным регионам - это Иркутская область, там особая ситуация, связанная с паводками и с пожарами", - сказал министр по итогам совещания в Горно-Алтайске с главами регионов Сибирского федерального округа.

Также у Минэнерго есть вопросы к подготовке к ОЗП двух теплоэлектростанций в Иркутской и Кемеровской областях.

"По теплоэлектростанциям мы обратили внимание руководителей регионов - это Иркутская область, в первую очередь, Байкальская ТЭЦ и ТЭЦ на Юргинском машиностроительном заводе в Кемеровской области. Эти субъекты дополнительно должны будут принять меры, чтобы дополнительно подготовиться к зиме", - продолжил Новак, не уточнив конкретные претензии к объектам.

Ранее в понедельник в Тулуне из-за новой волны наводнения были остановлены городская котельная и водозабор.

"В связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры. По состоянию на 29 июля в зоне подтопления находится городская котельная, которая приостановила свою работу. Производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания. В настоящее время там размещен 41 человек. Свободно 65 мест.

"В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома", - сообщает мэрия.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 16:00 (11:00 мск) 29 июля составил 804 см при критической отметке 700 см.

Между тем в МЧС по региону сообщили, что новый паводок в Иркутской области будет не таким масштабным, как в июле. По словам начальника Главного управления МЧС по региону Владимира Нелюбова, метеорологи прогнозируют повышение уровня воды в реке Ия в Тулуне в пределах 10,5 метра.

"Говорить о критической ситуации нельзя. Подобного (наводнения, как было в конце июня - ИФ) уже не будет. Пока мы наблюдаем повышение уровня воды. Прогноз гидромета по повышению в реке Ия - это в пределах 10,5 метров. В настоящее время в Тулуне подтоплены 123 придворовые территории, подвалы семи многоквартирных жилых домов, котельная", - сказал Нелюбов, склова которого передает пресс-служба правительства области.

Там добавили, что во вторник в южных районах Иркутской области ожидаются дожди, местами очень сильные.

По информации Главного управления МЧС по региону, за прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут - на 100-200 см, на реках Ленского бассейна - колебание уровней воды в пределах 5-25 см.

В настоящее время продолжает повышаться уровень воды в правых притоках Ангары. Подтоплены участки в Шелеховском, Слюдянском, Иркутском, Зиминском, Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском районах. Связано это с обильными осадками в горах Восточного Саяна.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.

На прошлой неделе в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Силы МЧС провели эвакуацию в Тулуне и Тулунском районе из-за подъема воды в реке Ия.