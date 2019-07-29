Строительство дорог к Универсиаде обойдется Екатеринбургу в 3 млрд рублей

29.07.19 13:33

© РИА Новости. Денис Абрамов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Строительство объектов дорожной инфраструктуры, необходимой для проведения Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году, обойдется более чем в 2,9 млрд рублей, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме.

"Рассказал главе Минтранса (Евгению Дитриху - ИФ) о подготовке Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирной летней Универсиады и, в частности, о создании деревни студенческих игр. Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств", - написал Куйвашев.

Как сообщалось, в начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение в 2023 году провести Всемирную универсиаду в Екатеринбурге.

Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную деревню Универсиады. Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.