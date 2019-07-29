Более 6 тыс. детей-сирот стоят в очереди на жилье в Алтайском крае

29.07.19 13:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Более 1 тыс. решений судов, обязывающих предоставить жилье детям-сиротам, вынесено в Алтайском крае, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин в понедельник на пресс-конференции.

"Более 6 тыс. детей-сирот сейчас стоят в очереди на получение жилья, 1 тыс. 100 решений судов вынесено, по котором органы власти обязаны предоставить жилье. Если государство гарантирует право, оно должно быть реализовано. В последние годы в два раза выросло количество предоставляемого жилья, но проблема актуальна", - сказал омбудсмен.

Он связывает такое положение дел с недостаточным финансированием на эти цели, а также с нежеланием застройщиков работать по данным госзаказам.

"Строительные компании отказываются работать с госзаказами в этой сфере: с их слов, условия работы по таким договорам "неприемлемы" для них", - подчеркнул Ларин.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о недостаточном темпе обеспечения жильем детей-сирот в регионе. Ежегодно федеральный бюджет предоставляет краю субсидии на эти цели - порядка 200 млн рублей. В 2018 году дополнительно из краевого бюджета было выделено еще 270 млн рублей, что позволило обеспечить в два раза больше детей-сирот по сравнению с предыдущими годами.

В 2019 году планируется обеспечить жильем не менее 400 детей-сирот.

Проблема детей-сирот стоит в регионе достаточно остро: сотни судебных решений об обеспечении этой категории граждан жильем не исполняются. Общественники периодически организовывают пикеты с требованием решить проблему.