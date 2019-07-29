Гидрометцентр: москвичей ждет прохладная неделя

29.07.19 13:43

© РИА Новости. Максим Блинов

29 июля. Interfax-Russia.ru - После теплых выходных в столичном регионе с порывистыми ветрами северной четверти пришло похолодание, температура понизилась на 10 градусов, сообщил Гидрометцентр России в понедельник.

"В течение недели погода будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс. Фон атмосферного давления останется пониженным", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, прохладными станут ночи, облака будут ограничивать прогрев воздуха в дневные часы.

"Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 6-7 градусов", - заявили в Гидрометцентре.

В метеослужбе уточнили, что во второй половине недели показания термометров начнут понемногу увеличиваться, немного сокращая аномалию. В отдельные дни порывы ветра могут быть сильными.

В понедельник в городе без осадков, днем 15-17 градусов в Москве и 12-17 - по области, прогнозирует Гидрометцентр.

Во вторник ночью без осадков, 7-9 градусов в Москве и 4-9 - по области. Днем в Москве максимальная температура 13-15, в Подмосковье - 10-15 градусов.

В среду прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. При этом усилится ветер, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Днем ожидается 12-14 градусов в Москве и 9-14 - в Подмосковье.

В четверг в облачном покрове появятся прояснения. Лишь местами пройдет небольшой дождь, но все еще будет ветрено. Ночью 8-10 градусов в столице и 5-10 - по области, днем - 15-17 и 12-17 градусов соответственно.

В пятницу и субботу местами с небольшими дождями. Наиболее вероятные значения ночной температуры - 7-12 градусов.

Днем в пятницу 14-19 градусов, в субботу еще немного теплее - до 16-21 градуса.