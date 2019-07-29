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29.07.19 13:43
Гидрометцентр: москвичей ждет прохладная неделя
"В течение недели погода будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс. Фон атмосферного давления останется пониженным", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, прохладными станут ночи, облака будут ограничивать прогрев воздуха в дневные часы.
"Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 6-7 градусов", - заявили в Гидрометцентре.
В метеослужбе уточнили, что во второй половине недели показания термометров начнут понемногу увеличиваться, немного сокращая аномалию. В отдельные дни порывы ветра могут быть сильными.
В понедельник в городе без осадков, днем 15-17 градусов в Москве и 12-17 - по области, прогнозирует Гидрометцентр.
Во вторник ночью без осадков, 7-9 градусов в Москве и 4-9 - по области. Днем в Москве максимальная температура 13-15, в Подмосковье - 10-15 градусов.
В среду прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. При этом усилится ветер, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Днем ожидается 12-14 градусов в Москве и 9-14 - в Подмосковье.
В четверг в облачном покрове появятся прояснения. Лишь местами пройдет небольшой дождь, но все еще будет ветрено. Ночью 8-10 градусов в столице и 5-10 - по области, днем - 15-17 и 12-17 градусов соответственно.
В пятницу и субботу местами с небольшими дождями. Наиболее вероятные значения ночной температуры - 7-12 градусов.
Днем в пятницу 14-19 градусов, в субботу еще немного теплее - до 16-21 градуса.
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