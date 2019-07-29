Россияне предпочитают ездить в Крым на автомобиле

29.07.19 13:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 июля. Interfax-Russia.ru - Доля россиян, путешествующих в Крым на автомобиле, вырастет до 60% в этом году благодаря открытию автомобильного моста и сохранению высоких цен на авиаперевозку, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров Росси (АТОР) в понедельник.

"Мост в этом году стал главным и основным каналом доставки туристов в Крым, по ожиданиям, доля "мостового" турпотока в этом году превысит 60% (в 2018 году - около 50%). Путешествие на авто по мосту гораздо дешевле, чем самолет, и удобнее для туристов на месте", - рассказали в АТОР.

По информации Минтуризма Крыма, в январе-июле 2019 года 34% туристов прибыло в Крым авиатранспортом, 57% - по Крымскому мосту 9% - через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп.

Как отметили в ассоциации, авиабилеты в Крым в этом году не подешевели, а количество рейсов также не дает оснований для роста организованного или самостоятельного турпотока. "В 2019 году авиаперевозчики снизили цены лишь на некоторые даты, и в основном это коснулось вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем, стоимость билетов Москва - Симферополь - Москва составляет 13,5 тыс. рублей на человека. Цена не стала меньше по сравнению с прошлым годом, а количество рейсов еще и сократилось", - подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что большинство туроператоров продают в Крыму только размещение, оставляя выбор транспорта за туристами. При этом участники рынка видят тенденцию к отказу от авиаперелета в пользу личных автомобилей.

"Это отразилось на географии путешествий туристов по Крыму - она постепенно становится шире. Этим летом 50% спроса приходится на Южный берег (Ялта, Алушта, Гурзуф), 30% - Восточный Крым (Феодосия, Судак, Коктебель), 20% - Западный Крым (Евпатория, Песчаное, Севастополь)", - сообщили в АТОР.

Что касается спроса на размещение в Крыму, интерес россиян к дорогим отелям 4-5* снизился. Массовый спрос приходится на бюджетные отели категории 2-3* с типом питания полный пансион и собственным пляжем. Средняя продолжительность отдыха в Крыму в этом году составляет 10-11 ночей.

"Рост цен на турпакеты без перевозки вырос в 2019 году на 8,8%, с авиаперевозкой - на 12%. Несмотря на это, Крым по средней и минимальной цене десятидневного турпакета стабильно лидирует среди всех массовых пляжных направлений летнего сезона и 2018, и 2019 года", - заключили в ассоциации.