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29.07.19 13:52

В Курган из Крыма вернулись 36 клиентов туроператора "Лаборатория приключений"

© РИА Новости. Владимир Трефилов
29 июля. Interfax-Russia.ru - Туроператор ООО "Санаторно-курортное объединение" вернул из Крыма в Курган 36 туристов приостановившей деятельность компании "Лаборатория приключений", сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" директор компании Наталья Краснова.

Компания "Лаборатория приключений" 20 июля объявила о приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией на туристическом рынке и отмене автобусных туров в Крым с 21 июля по 4 сентября. На прошлой неделе 48 клиентов туроператора оставались на курорте Саки.

"Мы вывезли из Крыма на автобусе 25 июля 36 клиентов туроператора, остальные добирались домой самостоятельно. Оплата поездки будет производиться после возвращения домой. В воскресенье утром они вернулись в Курган", - рассказала она.

Как отметила Краснова, туристам предоставили рассрочку в две недели для оплаты обратной поездки. "Пока оплатили единицы", - добавила она.

Туроператор "Лаборатория приключений исключен из единого федерального реестра туроператоров приказом Ростуризма от 23 июля. По заявлению генерального директора компании Дмитрия Боронкина, деятельность компании приостановлена только для части сезона 2019 года. В воскресенье глава компании сообщил в соцсети "ВКонтакте", что туроператор либо восстановится в реестре, либо внесет в него другое юрлицо, чтобы продолжить работу.

Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей. Срок действия договора - с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. Боронкин подчеркнул, что все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме, возврат денежных средств планируется начать в середине осени.

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