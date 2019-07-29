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29.07.19 13:59
В Киеве исключают возобновление поставок воды и электроэнергии в Крым
"Это неуместно. Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной. Украина должна применять имеющиеся механизмы для давления на государство-оккупанта", - заявил Кориневич в интервью сайту "Сегодня".
По его словам, для России "этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма".
"Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым", - пояснил Кориневич.
Он также отметил, что такая же позиция и по поставкам электроэнергии в Крым.
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