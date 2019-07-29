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29.07.19 14:01

Экс-мэра новосибирского Барабинска будут судить за превышение полномочий

© РИА Новости. Максим Богодвид
29 июля. Interfax-Russia.ru - Заместитель Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Барабинска, сообщает Генпрокуратура РФ.

Он обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства).

По версии следствия, глава администрации города Барабинска при реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выдал ООО СК "Дисан" разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без необходимого пакета проектной документации.

Надлежащий контроль выполняемых строительно-монтажных работ, как муниципальный заказчик не осуществлял, при нарушении сроков строительства со стороны застройщика не принял меры к расторжению контракта.

Кроме того, зная о наличии строительных дефектов здания, глава администрации выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию в 2014 году, а затем принял в муниципальную собственность объекты строительства - 19 квартир, в которые переселились люди из ветхого и аварийного жилья.

В апреле 2019 года заключением межведомственной комиссии администрации Новосибирской области дом признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В результате действий обвиняемого бюджету Барабинска причинен ущерб на сумму более 14,6 млн рулей, существенно нарушены права граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и получивших квартиры, не пригодные для проживания.

Для возмещения причиненного преступлением ущерба, прокурором направлено в суд исковое заявление.

Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.

На момент событий, ставших поводом для уголовного дела, мэром Барабинска был Максим Овсянников. В августе 2017 года жители Барабинска собрали почти 3 тыс. подписей за его отставку, в ноябре 2017 года градоначальник покинул свой пост по собственному желанию.

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