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29.07.19 14:07
Россия разместила в Арктике дивизион комплекса ПВО "Панцирь-С"
"Первый поступивший на вооружение в Кольское соединение ПВО Северного флота зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, оснащённый зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота", - сказал Серга.
Он отметил, что с учётом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота, ЗРПК "Панцирь-С" является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение, в том числе малоразмерных воздушных целей.
"Комплексы "Панцирь-С" поступили на флот в конце 2018 года. В течение нескольких месяцев личный состав дивизиона прошел переобучение на новые системы и успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области", - сказал Серга.
По его данным, большинство операторов ЗРПК "Панцирь-С", заступивших на опытное боевой дежурство, имеют практический опыт боевого применения комплекса, который они получили во время командировок в Сирию.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
В июне командующий Северным флотом флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот получил новые комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2ДТ", предназначенные для работы в условиях Арктики.
"Они предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике", - сказал Моисеев. По словам вице-адмирала, новые комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" прибыли к месту постоянной дислокации.
"Тор-М2ДТ" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Предназначен для войсковой ПВО.
"Тор-М2", на базе которого создан арктический вариант, стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года.
В январе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в этом году российская группировка в Арктике также получит новые комплексы ПВО ближнего действия - "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.
Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" впервые показали широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.
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