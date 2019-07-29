ФАС: картельные сговоры в дорожном строительстве и фармацевтике достигают 90%

29.07.19 14:39

© РИА Новости. Павел Львов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство государственных торгов в сферах дорожного строительства и фармацевтики оказываются охвачены картельными сговорами, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Картелей тысячи, наиболее "засоренные" картелями отрасли - это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80-90% государственных объявленных торгов", - сказал И.Артемьев.

По его словам, новый закон по усилению борьбы с картелями, который разработан ФАС вместе с силовыми структурами, уже прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами.

"Мы согласовали его со всеми (федеральными органами исполнительной власти), он выходит на правительство и далее в Госдуму", - отметил глава регулятора.

"По всей видимости, документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и в общем всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились. Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, с ним нужно неуклонно бороться, и новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее", - заявил глава ФАС.

Путин в ответ на это заявил, что "надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни".