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29.07.19 14:41
ЦИК получил три жалобы от кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации
"На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы",- говорится в сообщении ЦИК России.
Также, по данным комиссии, 29 июля поступила повторная жалоба директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. "29 июля повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИК принята в ЦИК России",- говорится в сообщении.
В нем уточняется, что ранее поданная жалоба Жданова, которая поступила 25 июля, не могла быть рассмотрена "ввиду отсутствия на момент поступления жалобы указанного решения", о чем кандидат в кандидаты был оповещен.
Ранее сообщалось только об одной жалобе - самовыдвиженки Юлии Серебрянской (45-й округ).
В ЦИК напомнили, что по закону кандидаты в депутаты Московской городской думы в случае несогласия с позицией Мосгоризбиркома по итогам рассмотрения жалоб на действия окружных комиссий, имеют право обратиться с жалобой в судебные органы либо в ЦИК России.
"Срок для обжалования - 5 дней со дня принятия решения МГИК. Материалы жалобы будут рассмотрены в ЦИК России в течение 10 дней с момента их поступления",- уточнили в ЦИК.
Решения окружных комиссий напрямую в ЦИК России обжалованы быть не могут, отметили там.
Ранее в понедельник зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что у всех кандидатов, чьи жалобы на отказ в регистрации были отклонены Мосгоризбиркомом, сохраняются шансы быть зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.
"Шанс быть зарегистрированным есть у всех. Всё зависит от того, насколько документы, которые представлены в окружную избирательную комиссию, и та жалоба, которая будет представлена в суд или к нам, будут обоснованными. И у суда, и у Центральной избирательной комиссии будет возможность оценить и документы, и жалобу, и принять решение. Предсказывать, каким оно будет, не думаю, что кто-то возьмётся, но то, что жалоба будет рассмотрена, - в этом сомнений нет. Я также не сомневаюсь в объективности ее рассмотрения", - сказал Булаев "Интерфаксу".
Как сообщалось, решениями Мосгоризбиркома жалобы нескольких оппозиционных кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы оставлены без удовлетворения.
В регистрации кандидатами, отказано политику Дмитрию Гудкову (5-й округ), директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову (8-й округ), депутату муниципалитета Зюзино Константинасу Янкаускасу (31-й округ), а также самовыдвиженцам Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константину Лисице (33-й округ), а также кандидату от "Яблока" Елене Русаковой (37-й округ) и юристу ФБК Любови Соболь (43-й округ).
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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