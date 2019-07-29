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29.07.19 14:49
В санаториях Сочи ставят дополнительные койки из-за наплыва туристов
"По итогам двух месяцев лета в Сочи отдохнули уже свыше 1,7 млн человек, как и в прошлом году. Всего в этом году главный российский курорт принял уже более 3,5 млн туристов", - сказал он, отметив, что, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество отдыхающих в санаториях.
Пахомов констатировал, что прогнозы по заполняемости санаториев полностью оправданы. "Некоторым нашим санаториям приходится увеличить количество койко-мест для удовлетворения потребностей отдыхающих", - рассказал градоначальник.
По его словам, загрузка санатория "Октябрьский" сегодня составляет 132%, санатория "Южное взморье" - 128%, санатория "Заполярье" - 114%, санатория "Металлург" - 110%. "Средний показатель заполняемости всех средств размещения по городу сейчас находится на уровне 90%, а в пик туристического сезона, который традиционно приходится на август, составит 100%", - сказал Пахомов.
Он добавил, что в целом, по прогнозам специалистов, в 2019 году в Сочи приедут свыше 6 млн туристов.
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