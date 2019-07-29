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29.07.19 14:51

Мусоросортировочные комплексы под Новосибирском начнут строить весной 2020 года

© РИА Новости. Павел Львов
29 июля. Interfax-Russia.ru - Реализация проекта о строительстве двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области отложена минимум до весны 2020 года в связи с пересмотром условий концессионного соглашения.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы "ВИС" (владеет 75% в капитале концессионера проекта - ООО "Экология-Новосибирск") Сергей Козловский сообщил об этом на пресс-конференции в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске.

"Когда будет согласована и передана нам другая площадка, потребуется перепроектирование, привязка к месту. Естественно, нужно будет заново проходить госэкспертизу", - сказал Козловский.

Генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова уточнила, что после того, как концессионер и правительство региона отозвали взаимные иски о пересмотре соглашения, вопрос решается во внесудебном порядке, и окончательную точку в споре должна поставить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Правительство направило письмо в ФАС для получения разъяснений, чтобы сформировать свою позицию. (...) Получим разъяснения, и именно так, как хочет ФАС, (согласуем вопрос - ИФ), чтобы быстрее приступить к строительству", - сказала Анисимова.

Ранее сообщалось, что иск к "Экологии-Новосибирск" правительство Новосибирской области направило в суд в конце февраля 2019 года. Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов пояснил тогда журналистам, что компания в досудебном порядке отказалась внести в соглашение изменения, рекомендованные рабочей группой с участием депутатов, общественников и экологов. Они предлагали сократить срок концессии с 40 до 25 лет, уменьшить стоимость строительства мусоросортировочных комплексов с 6,5 до 4,3 млрд рублей, а также место размещения одного из полигонов.

В начале июля Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску, так как участники процесса отказались от взаимных претензий. В региональном министерстве ЖКХ и энергетики агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что урегулирование вопроса по изменению условий концессии продолжится с учетом позиции управления ФАС.

Концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов (на правом и левом берегу реки Обь) в Новосибирской области было подписано в 2016 году. Планировалось, что первый из двух объектов начнет работу уже к концу 2017 года, но соглашение вызвало неодобрение депутатов и общественности, и проект приостановили. От изначально выбранного для правобережного комплекса земельного участка вблизи села Раздольное пришлось отказаться из-за протестов экологов и авиаторов - недалеко от этого места находится аэродром "Ельцовка" Новосибирского авиазавода им. Чкалова (филиал "Сухого", входящего в ОАК).

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