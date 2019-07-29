Нацпроекты должны реализовываться в конкурентной среде, уверен глава ФАС

29.07.19 14:55

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 июля. Interfax-Russia.ru - Реализация национальных проектов в РФ должна идти в тесной увязке с планом по развитию конкуренции, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал эту мысль.

"Вами некоторое время назад подписан указ, который утвердил национальные планы развития конкуренции в нашей стране. Правительство приняло 17 отраслевых программ по развитию конкуренции, и каждый губернатор подписал распоряжение о развитии конкуренции в регионе. Это нужно для повышения эффективности экономики, повышения производительности труда, снижения цен и многих других полезных вещей. Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции", - сказал Артемьев.

Глава ФАС отметил, что "очевидно, что без этого соединения эти огромные деньги, которые идут в социальную сферу, чтобы помочь людям жить и работать, они должны...".

"Все это выльется в повышение цен", - перебил его Путин.

"Да, лишь бы это не было просто освоением средств в конечном итоге", - закончил свою мысль Артемьев.

"Поэтому председатель правительства распорядился ввести наших представителей в проектные комитеты, и мы насыщаем эти национальные проекты новеллами из вашего указа о развитии конкуренции. Потому что не только важно построить эти объекты, которые принесут большие блага нашим людям, но чтобы в конкурентной среде это развивалось, чтобы не было роста цен, монополизма, с чем, собственно, мы и обязаны бороться. Это находит понимание в правительстве. Прошу вашей поддержки по этому вопросу", - обратился к главе государства Артемьев.

"Хорошо, это очень важно. Согласен", - отреагировал Путин на предложения главы ФАС.