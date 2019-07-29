Опасные для деревьев жуки-усачи обнаружены в лесах Нижегородской области

29.07.19 15:00

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты обнаружили карантинных жуков - черных усачей - в лесах нескольких районов Нижегородской области, сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородского референтного центра Россельхознадзора" в понедельник.

"При проведении мониторинга были отобраны энтомологические сборы из феромонных ловушек в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах. При проведении энтомологической экспертизы идентифицированы карантинные виды черных сосновых усачей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, черные хвойные усачи считаются наиболее опасными техническими вредителями древесины, которые наносят большой ущерб лесной и деревообрабатывающей промышленности.

"Эти жуки заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал (деревья, поваленные ветром - ИФ), откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки. В результате вышедшие из яиц личинки повреждают лесоматериалы как во время заготовки, так и в процессе транспортировки и последующего хранения", - отмечается в пресс-релизе.

Центр подчеркивает, что черные хвойные усачи являются основными переносчиками сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus - опасного возбудителя заболеваний хвойных пород. В связи с этим насекомые входят в Перечень карантинных организмов как вид, ограниченно распространенный на территории РФ.