Обвиненные в изнасиловании коллеги башкирские полицейские не признали вины

29.07.19 15:05

© РИА Новости. Вадим Брайдов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Рассмотрение уголовного дела о групповом изнасиловании в отделе полиции Уфы отложено на неделю в связи с неявкой потерпевшей, сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

"Заседание отложено на 6 августа в связи с неявкой потерпевшей", - сказал он.

На заседании не было потерпевшей и ее представителя.

"Может, заболели", - предположил Багаутдинов, отметив что ее присутствие ожидалось, и причины неявки в суд он не знает.

По его словам, подсудимым было зачитано обвинительное заключение. Все трое фигурантов не признали вины.

"В деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных", - сказал Багаутдинов.

Он также сообщил, что на прошедшем в понедельник заседании суд определил порядок исследования доказательств: сначала состоится допрос потерпевшей, свидетелей обвинения, затем изучение всех материалов уголовного дела, после суд выслушает свидетелей защиты и изучит доказательства защиты.

В совершении преступления подозреваются теперь уже бывшие начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.131 (изнасилование), п."а" ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Потерпевшая также уволена из полиции.

Как установила служебная проверка, в ночь на 30 октября, когда было совершено преступление, потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в отделе полиции. Обе сотрудницы были уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Все трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находились под арестом. В конце апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест для Яромчука, в мае - для остальных фигурантов.

22 июля прошло предварительное заседание по делу, на котором суд продлил всем троим домашний арест до 2 января 2020 года.