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Избирком: видеонаблюдение за голосованием в Псковской области "вряд ли осуществимо"

© РИА Новости. Александр Хитров
29 июля. Interfax-Russia.ru - Востребованность участков для выборов губернатора Петербурга в Псковской области сложно предсказать, считает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

"Если необходимость открытия участков в Ленинградской области очевидна, то распространение этой практики на соседние субъекты Федерации изначально вызывало у нас сомнения. Прежде всего, вопрос был в том, что и наши финансовые и организационные возможности ограничены. Нам нужно было, с одной стороны, обеспечить реализацию избирательных прав максимального числа жителей нашего города. Сейчас мы в принципе не можем предсказать, насколько эти участки будут востребованы, списки избирателей на них формируются только по итогам написания заявлений о голосовании по месту нахождения", - сказал Миненко в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что комиссия сомневается в возможности организации видеонаблюдения на псковских участках, однако предоставит "самые широкие возможности для общественного наблюдения".

"Вопрос о видеонаблюдении прорабатывается исходя из технической возможности, в Псковской области это вряд ли осуществимо. КОИБ на эти участки мы поставить также не можем, поскольку данной техникой оснащаются только избирательные участки, на которых голосует большое число граждан, причем эти граждане должны быть включены в списки избирателей изначально", - сказал Миненко.

По его словам, консультации о создании экстерриториальных избирательных участков "проходили с руководством избирательных комиссий всех ближайших регионов".

Между тем, ранее в избирательных комиссиях Новгородской области и Республики Карелия "Интерфаксу" сообщили, что не получали никаких обращений по поводу организации экстерриториальных участков.

По данным "Вестника Санкт-Петербургской избирательной комиссии", в Псковской области будут организованы 20 избирательных участков, в том числе два - непосредственно на территории Пскова.

Ранее член СПбИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что комиссия не ожидает массового голосования на выборах губернатора на "дачных" участках в Псковской и Ленинградской областях.

"Что касается Ленинградской области, то около 200 тысяч человек проживает в тех массивах и садоводческих товариществах, которые потенциально могут проголосовать. Это не значит, что все эти 200 тысяч ждём на наших избирательных участках. На самом деле мы не считаем, что там проголосуют тысячи - мы очень надеемся, что там проголосуют по сотне (человек) на каждом участке", - сказал он.

Полностью интервью Миненко опубликовано на сайте Interfax-russia.com в разделе "Северо-Запад".

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