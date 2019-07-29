Медведев недоволен темпами кассового исполнения нацпроектов в Крыму

29.07.19 15:25

© РИА Новости. Екатерина Штукина

29 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил руководителям Севастополя и Крыма ускорить реализацию национальных проектов по здравоохранению, образованию и культуре в этих регионах, обратив внимание на низкие показатели их кассового исполнения.

"На что хочу обратить внимание сразу же, в чем, на мой взгляд проблема? - Освоение выделенных средств осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется условно от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым",- сказал Медведев в понедельник на совещании по реализации в Крыму и Севастополе нацпроектов в части здравоохранения, образования и культуры.

"Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это в настоящий момент можно сделать, нужно обязательно ускориться", - отметил глава правительства.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов уточнил, что кассовое исполнение национальных проектов в Крыму составляет 19% от показателя, запланированного на 2019 год.

"В общей сложности по кассовому освоению в этом году потрачено 2,5 млрд рублей, что составляет 19% от плана", - сказал Аксенов в понедельник на совещании по реализации нацпроектов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Как пояснил глава Крыма, такой низкий показатель объясняется отсутствием авансирования, "все работы оплачиваются по факту завершения". Кроме того, задержка по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" связана с затянувшейся паспортизацией сельских дорог.

Всего в Крыму реализуются мероприятия по 11 нацпроектам, утверждено 49 паспортов региональных проектов на общую сумму 83,1 млрд рублей до 2024 года. В частности, 50 млрд рублей - средства федерального бюджета, 31 млрд - республиканского, остальное - внебюджетные средства.

На 2019 год в рамках реализации нацпроектов предусмотрено 12,8 млрд рублей, уточнил Аксенов. По 22 мероприятиям уже заключены соглашения на 8,8 млрд рублей, по трем проектам договоры находятся в стадии подписания.

Ранее премьер-министр РФ поручил руководителям Севастополя и Крыма ускорить реализацию национальных проектов по здравоохранению, образованию и культуре, обратив внимание на низкие показатели их кассового исполнения.

В рамках майского указа президента в Севастополе реализуются 48 региональных проектов. Объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 3,98 млрд руб., а всего до 2024 года заложено 19,3 млрд рублей.