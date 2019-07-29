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Мосгорсуд освободил экс-финдиректора "Нота-банка", проходящую по делу о присвоении 350 млн рублей

© РИА Новости. Руслан Кривобок
29 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд освободил от наказания бывшего директора департамента финансового анализа "Нота-банка" Галину Марчукову, ранее получившую реальный срок по делу об особо крупном присвоении денежных средств, в связи с отбытием срока за время нахождения под стражей и под домашним арестом.

"Приговор Останкинского суда Москвы от 22 мая 2019 года изменен. Марчукова освобождена от наказания за отбытием", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Марчуковой было зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом в период следствия и до вступления приговора в законную силу из расчета день за полтора и день за день в колонии общего режима соответственно.

Как сообщалось, Останкинский суд приговорил Галину Марчукову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей по обвинению в подстрекательстве и пособничестве присвоению денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ее дело было рассмотрено в суде первой инстанции в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку она полностью признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.

Согласно фабуле дела, Марчукова вместе с бывшими руководителями "Нота-банка" - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и гадалкой Ноной Михай при посредничестве своей сестры Ларисы присвоила 350 млн рублей вкладчиков кредитной организации.

Деньги, как установило следствие, по указанию Ерохина в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

В мае Останкинский суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии Ларису Марчукову, признав ее виновной в пособничестве присвоению денежных средств в особо крупном размере (ч.ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последняя, как и сестра, полностью признала вину и в период следствия заключила сделку о сотрудничестве.

В июле Мосгорсуд освободил от наказания Ларису Марчукову по тем же основаниям, что и сестру.

Ранее Останкинский суд приговорил Ерохина к 8,5 годам колонии, его брата Вадима - к 6 годам, а Михай - к 3,5 годам за присвоение денежных средств и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении более 2,1 млрд рублей из "Нота-банка".

Марчуковы также известны как фигурантки уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко. Как установило следствие, экс-полицейский предупредил сестер об обысках.

В деле Захарченко Марчуковы проходили одними из ключевых свидетелей. Полковник настаивал на том, что сестры его оговорили.

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