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29.07.19 15:41
Калужская область планирует получить 2,383 млрд руб. на улучшение жизни на селе
В Минсельхоз РФ направлена бюджетная заявка на 553,9 миллиона рублей для реализации ведомственных проектов "Развитие жилищного строительства", "Содействие занятости сельского населения" и "Благоустройство сельских территорий".
"Социальные выплаты планируется предоставить 100 сельским семьям на общую сумму 110 млн. рублей, предполагается построить 200 квадратных метров жилья. Ожидается, что будут получены около 100 ипотечных и 100 потребительных кредитов", - отмечается в сообщении.
Сельхозтоваропроизводители компенсируют затраты за прохождение практики на их предприятиях 485 студентов высших учебных заведений. Будут созданы 142 объекта благоустройства.
Кроме этого 1,829 млрд рублей планируется получить на реализацию программы "Современный облик сельских территорий". В предварительную заявку от региона вошли 42 проекта от 13 муниципальных районов области.
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