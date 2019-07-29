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ФНПР: увеличение МРОТ не будет соответствовать реальным тратам на жизнь

© РИА Новости. Антон Денисов
29 июля. Interfax-Russia.ru - Данные Минтруда по величине прожиточного минимума для трудоспособных россиян, по которым рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), не учитывают нынешней стоимости жизни работников, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), руководителя Департамента социально-трудовых отношений ФНПР Олег Соколов.

"Минтруд опубликовал величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Она составила 12 130 рублей. В соответствии с законодательством МРОТ в 2020 году должен сравняться с данным показателем. По мнению ФНПР, несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, его величина даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости жизни работников. Это относится и к потребительской корзине, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум", - сказал в понедельник Соколов, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

Он подчеркнул, что профсоюзное объединение продолжит добиваться увеличения МРОТ не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального потребительского бюджета.

"Он включает в себя не только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и т.д.). В Генеральном соглашении на 2018-2020 годы стороны социального партнерства (правительство, работодатели и профсоюзы) договорились развивать именно такую методику. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 тысяч рублей на 1 января 2020 года", - сказал Соколов.

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