Медведев высказался за возобновления режима СЭЗ в Севастополе

29.07.19 15:47

© РИА Новости. Екатерина Штукина

29 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что даст поручение ряду ведомств проработать возможность возобновления режима свободной экономической зоны в Севастополе.

В понедельник глава российского правительства провел встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой тот попросил на какой-то период оставить для Севастополя свободную экономическую зону, которая была открыта в 2014 году, поскольку этот режим благотворно действовал на экономику города.

"Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны. Поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот. Давайте, я дам поручение, я прошу вас тогда отработать вместе с министерством экономики и министерством финансов и рядом других ведомств, которые этим занимаются. И тогда уже предложение сформулируете и доложите", - сказал Медведев.

"Я считаю, что правильно этим заниматься", - добавил премьер.

Развожаев также доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в городе, отметив, что она "достаточно оптимистичная", однако есть и проблемы.

В частности, по его словам, в сфере инвестиций "есть некоторый провал", поскольку "несмотря на огромные объёмы средств", предусмотренные в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, "стройки никакие... начаты не были".

Тем не менее, как заверил врио губернатора, сейчас некоторые проекты, "наконец-то, на выходе", и в этом году власти города рассчитывают самые важные объекты начать.

"На это нужно обратить самое пристальное внимание (...). Я говорил о том, что очень медленно все разворачивается, надеюсь, что вы сможете наверстать вот эти упущения, которые были, и решить эти проблемы, которые накопились - я имею в виду медленное принятие управленческих решений", - сказал Медведев.

Развожаев в ответ на это пообещал приложить "максимум усилий".