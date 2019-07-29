Развожаев предложил определять единых поставщиков для крупных проектов в Крыму

29.07.19 15:53

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Севастополя при реализации нацпроектов и федеральной целевой программы развития Крыма (ФЦП) часто сталкиваются с недобросовестными подрядчиками, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Предлагаю проработать на системной основе такую возможность, чтобы решением правительства по социально значимым объектам, строительство которых ведется в рамках нацпроектв и ФЦП в Севастополе и Крыму, стоимостью хотя бы выше 500 млн рублей принимать решение по определению единых поставщиков", - сказал Развожаев в понедельник на совещании по реализации нацпроектов, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы города, местные власти часто становятся "заложниками бесконечных процедур" и при этом несут "огромные финансовые и временные издержки".

Кроме того, Развожаев обратил внимание на сложности с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", который предусматривает установление процентной ставки по ипотеке на уровне 8%.

"У нас, к сожалению, не работают крупные банки. Чтобы решить этот вопрос и выйти на 8%, может быть, можно проработать вопрос пилотного проекта для Севастополя, допускающего возможность адресного бюджетного финансирования", - отметил врио губернатора.

Общий объем финансирования реализации нацпроектов в Севастополе на период до 2024 года составляет 19,3 млрд рублей, в 2019 году будет выделено 3,98 млрд рублей. Кассовое исполнение плана этого года составляет 30%, уточнил Развожаев. По его мнению, рисков по реализации в Севастополе мероприятий в сфере здравоохранения, образования и культуры нет.

Ранее премьер-министр Медведев поручил руководителям Севастополя и Крыма ускорить реализацию национальных проектов по здравоохранению, образованию и культуре, обратив внимание на низкие показатели их кассового исполнения.