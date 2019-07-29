Суд в Астрахани отказал экс-министру с судимостью в пенсионных бонусах для госслужащих

29.07.19 15:56

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 июля. Interfax-Russia.ru - Астраханский областной суд отказал в удовлетворении иска о возвращении пенсионных доплат, который подал осужденный за халатность с ущербом госбюджету в 30 млн рублей бывший министр сельского хозяйства региона Иван Нестеренко, говорится в материалах суда.

Согласно материалам, ответчиком по иску выступала дума Астраханской области, которая в марте этого года одобрила законопроект, меняющий правила получения доплат к пенсиям граждан, замещавших государственные должности. Поправки лишили выплат к пенсии госслужащих, совершивших преступление.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, доплаты устанавливаются в 55-70% от денежного содержания госслужащего и для бывшего главы министерства составляли десятки тысяч рублей.

Несогласный с финансовыми потерями бывший министр сельского хозяйства Астраханской области Нестеренеко оспорил это решение регионального парламента в начале июля. Однако иск остался без удовлетворения.

"Дополнительные выплаты не являются основной государственной гарантией, как, например, пенсия по старости. Предоставлять их - право субъекта, а не обязанность. Поэтому дума изменила законодательство, чтобы осужденные не получали эти бонусы", - пояснил агентству спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Информированный источник отметил, что областной парламент принял законопроект, меняющий правила получения доплат к пенсиям госсужащих на волне скандала с экс-депутатами думы Астраханской области, признанными виновными в изнасиловании детей и производстве порнографии.

"Но у нас есть и другие экс-министры и экс-депутаты, которые осуждены за воровство, мошенничество. Крупные выплаты для них из областного бюджета сочли неправильными", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, лицами, занимающими государственные должности, считаются: депутаты, работающие на постоянной основе; министры; председатели правительства, думы, контрольно-счетной палаты, избиркома и их заместители; уполномоченные по правам человека и по защите прав предпринимателей; мировые судьи.

Сообщалось также, что постановлением Кировского районного суда Астрахани уголовное дело в отношении Нестеренко по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба) в июне 2015 года было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом, как установил суд, действия Нестеренко причинили бюджету Астраханской области ущерб свыше 30,2 млн рублей. По иску прокуратуры эта сумма была взыскана с экс-министра.