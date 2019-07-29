Режим ЧС из-за природных пожаров введен в Красноярском крае и Иркутской области

29.07.19 16:16

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

29 июля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноярского края и Иркутской области в зоне тушения лесных пожаров, сообщили в понедельник в МЧС России.

"Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Республике Бурятия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Там отметили, что наиболее "горячими" в пожарном отношении субъектами остаются - Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Иркутская область. "В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах, отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки", - сказали в пресс-службе.

"Особый противопожарный режим" действует на всей территории 24 субъектов, в 23-х - частично", - добавили в МЧС РФ.