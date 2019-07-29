Челябинская область планирует снизить транспортный налог на 30%

29.07.19 16:20

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 июля. Interfax-Russia.ru - Транспортный налог будет снижен в Челябинской области на 30%, сообщил глава региона Алексей Текслер на встрече с работниками ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) в понедельник.

"Я принял решение о снижении транспортного налога на 30%. У нас транспортный налог достаточно высокий, если посмотреть по другим регионам, а дороги - сами знаете, какие. Поэтому сначала сделаем дороги, а потом будем решать с транспортным налогом", - сказал Текслер.

Он выразил надежду, что депутаты в ближайшую сессию Законодательного собрания области, поддержат это решение.