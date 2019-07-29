Платить по ФИО: в России запрещают анонимное пополнение электронных кошельков
  
Критичный срок: Дания может сорвать сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2"
   
Вторая волна: вода снова затапливает сотни домов в Приангарье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
29.07.19 17:50

Суды Москвы получили более 200 протоколов об административных правонарушениях после несогласованной акции

© РИА Новости. Евгений Одиноков
29 июля. Interfax-Russia.ru - Столичные суды в понедельник получили несколько сотен протоколов, составленных в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля.

"В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия 27 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, часть материалов уже рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены на другие даты.

"К примеру, 18 уже отложены, в том числе для надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы. Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более 10 постановлений о наложении административного штрафа, более 10 постановлений об административном аресте", - сказала пресс-секретарь.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу", что некоторые задержания во время этой акции имели необоснованный характер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.07.19 15:27
Мосгорсуд освободил экс-финдиректора "Нота-банка", проходящую по делу о присвоении 350 млн рублей
.
  29.07.19 14:41
ЦИК получил три жалобы от кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации
.
  29.07.19 13:43
Гидрометцентр: москвичей ждет прохладная неделя
.
  29.07.19 11:59
Федотов: СПЧ до конца года обсудит с Путиным субботнюю несогласованную акцию
.
  29.07.19 11:34
Амфитеатр построят на месте бывшего бассейна у сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН
.
  29.07.19 10:25
Актриса Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
.
  29.07.19 09:39
Более 30 перехватывающих парковок обустроят возле станций первых двух МЦД
.
  29.07.19 08:29
Москвичи за I полугодие 2019 года воспользовались каршерингом 24 млн раз
.
  27.07.19 20:48
Глава СПЧ заявил о необоснованных задержаниях на несогласованной акции в центре Москвы
.
  26.07.19 18:46
Уклонистов от армии будут искать среди оппозиции на субботней акции в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket