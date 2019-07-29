Суды Москвы получили более 200 протоколов об административных правонарушениях после несогласованной акции

29.07.19 17:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 июля. Interfax-Russia.ru - Столичные суды в понедельник получили несколько сотен протоколов, составленных в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля.

"В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия 27 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, часть материалов уже рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены на другие даты.

"К примеру, 18 уже отложены, в том числе для надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы. Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более 10 постановлений о наложении административного штрафа, более 10 постановлений об административном аресте", - сказала пресс-секретарь.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу", что некоторые задержания во время этой акции имели необоснованный характер.