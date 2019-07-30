Движение по трассе "Сибирь" ограничено из-за паводка в Тулуне

30.07.19 06:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 июля. Interfax-Russia.ru - Полиция ограничила движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в связи со второй волной паводка в Тулуне Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Движение ограничено из-за подъема воды (в реке Ия - ИФ). На участке дежурят сотрудники ГИБДД. Объехать Тулун можно через Братск", - говорится в сообщении.

По данным администрации Тулуна, уровень воды в реке Ия на 06:00 (1:00 ирк) 30 июля составил 940 см при критическом уровне 700 см.