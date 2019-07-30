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Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 2,7 тыс. человек

© РИА Новости. Виталий Аньков
30 июля. Interfax-Russia.ru - Вторая волна паводка в Иркутской области, начавшаяся с 27 июля, по уточненным данным, затронула 20 населенных пунктов с населением 2,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону во вторник.

"В зону подтопления попали 8 районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2699 человек, из них 653 ребенка, 657 приусадебных участков, 2 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост, 3 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

По данным на вторник, остаются подтопленными 4 садоводства в Шелеховском районе, в которых расположено 456 дачных домов, 280 дачных участков.

"В Байкальске повреждена канализационная труба диаметром 400 мм (образовался свищ), идущая из города на очистные. Для снижения нагрузки на канализационную систему ограничена подача холодного водоснабжения. Для откачки канализационных стоков задействовано 3 вакуумных автомобиля. Дополнительно привлечено 5 вакуумных автомобилей из резерва Иркутской области", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, холодная вода потребителям подается веерно каждые 2 часа. Работы по устранению аварии будут проводиться после снижения уровня воды в реке.

"Угрозы затопления карт-накопителей (отходов - ИФ) Байкальского целлюлозно-бумажного комбината нет", - говорится в сообщении.

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