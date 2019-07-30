Более 1,8 тыс. человек остаются без энергоснабжения в Иркутской области из-за паводка

30.07.19 06:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 июля. Interfax-Russia.ru - Более 1,8 тыс. человек, по данным на вторник, остаются без энергоснабжения в Иркутской области в результате второй волны паводка, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 10 населенных пунктах - 1,819 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 1,51 МВт", - говорится в сообщении.

Как уточняется, света нет у жителей Тулунского, Усольского и Шелеховского районов. Над устранением аварий работают специалисты "Иркутской электросетевой компании" и "Облкоммунэнерго".

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за паводка электроэнергии не было у 4,4 тыс. человек.