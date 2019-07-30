Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за сложной паводковой обстановки

30.07.19 06:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 июля. Interfax-Russia.ru - Режим "чрезвычайная ситуация" введен в 15 районах Хабаровского края кроме Аяно-Майского и Охотского, а также в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, - сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал.

"Решающим фактором стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.