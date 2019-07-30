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30.07.19 06:46

Около 500 жителей подтопленных в Приамурье районов обратились за финансовой помощью

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
30 июля. Interfax-Russia.ru - Заявления на получение компенсационных выплат поступили почти от 500 жителей районов Амурской области, чьи дома оказались в зоне наводнения.

"Всего от граждан, в чьи дома зашла вода, поступило 466 заявлений на оказание адресной социальной помощи. Средства выплачены по 125 из них, еще в 17 случаях средства поступят в ближайшее время - по этим обращениям принято положительное решение", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компенсационные выплаты положены гражданам, потерявшим во время наводнения жизненно необходимое имущество.

За утрату имущества по 10 тыс. рублей получили 109 семей, 16 жителям Мазановского района выплачено по 30 тыс. рублей в связи с утратой единственного жилого помещения. Всего выплачено более 1,5 млн. рублей.

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