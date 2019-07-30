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Почти 40 тыс. га лесов не тушат в Бурятии из-за высоких затрат

© РИА Новости. Константин Чалабов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Четыре лесных пожара ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки, один из них локализован, еще 20 термоточек находЯтся под наблюдением, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства во вторник.

Работы по ликвидации возгораний проводились в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.

"Локализован один очаг. Ведутся работы по тушению трех лесных пожаров, причиной возникновения является гроза. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 462 га", - говорится в релизе.

На тушении лесных пожаров работало 169 человек, также было задействовано 20 единиц лесопожарной и тяжелой техники.

Кроме того, под наблюдением находится 20 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском районах, площадь лесных пожаров составляет 38 тыс. 445 га. Их тушение приостановлено из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и объектам экономики, кроме того, прогнозируемые затраты на ликвидацию превышают ожидаемый вред.

Ведомство напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

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