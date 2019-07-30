Двенадцать сел обесточены из-за наводнения в Приамурье

30.07.19 07:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 июля. Interfax-Russia.ru - Более сотни воздушных линий электропередачи, десятки трансформаторных подстанций подтоплены в Амурской области, обесточено 12 населенных пунктов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

"Прекращено электроснабжение потребителей в 12 селах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области суммарной численностью населения 2 тыс. 865 человек", - отметил Новак.

Энергоснабжение в частности отсутствует в селах: Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Ульма, Абайкан, Таскино, Путятино, Майский, Ивановский, Новокиевка и частично Манзовка.

В результате разлива рек на дальнем Востоке в зоне подтопления находится подстанция 35 кВ, около 40 трансформаторных подстанций, около 3,5 тыс. опор на 132 ВЛ 0,4-220 кВ.

В поймах рек, подверженных затоплению и размыву, дана оценка состоянию обваловки фундаментов опор ВЛ, установлены рейки и реперы для замера уровня максимальных вод. Последствия наводнения устраняют оперативно-выездные и ремонтно-восстановительные бригады.

Энергетики определили маршруты перемещения и места дислокации резервных источников электроснабжения для обеспечения социально значимых объектов, электроснабжение которых может быть нарушено паводком.

В домах жителей подтопленных территорий для безопасности проводятся плановые отключения электричества.