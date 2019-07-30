Защита осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Пушкарева обжаловала приговор

30.07.19 07:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 июля. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который приговорен к 15 годам колонии по делу о коррупции, сообщил, что его адвокаты обжаловали приговор.

"Мои адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда. По нашему мнению, приговор Тверского суда, назначившего мне 15 лет строгого режима и многомиллионные штрафы, необоснованный, незаконный и подлежит отмене, так как выводы суда не подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании", - сообщил Пушкарев во вторник на своей странице в соцсети.

По мнению экс-мэра, "суд не учел обстоятельства, которые могут серьезно повлиять на выводы суда, и не указал, почему оправдывающие нас доказательства он оставил без какой-либо оценки и немотивированно отверг".

Адвокат в апелляционной жалобе просит вынести в отношении Пушкарева оправдательный приговор "за отсутствием в его действиях состава преступления".