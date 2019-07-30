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30.07.19 13:47

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве, рекордный холод - в Подмосковье

© РИА Новости. Максим Блинов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в районе ВДНХ, где расположена базовая столичная метеостанция, в ночь на вторник опускалась до 9,5 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).

В метеобюро напомнили, что 30 июля в городе бывало и прохладнее: в 1973 и 2006 годах в ночные часы воздух остывал до 7,6 градуса.

Прошедшая ночь также не стала самой холодной с начала этого лета. Так, 4 июня ночью в Москве было зафиксировано 8,3 градуса.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о прохладной погоде со средними суточными температурами на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

В течение недели погода будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс. Фон атмосферного давления останется пониженным

По данным синоптиков, прохладными станут ночи, облака будут ограничивать прогрев воздуха в дневные часы.

Во второй половине недели показания термометров начнут понемногу увеличиваться, немного сокращая аномалию. В отдельные дни порывы ветра могут быть сильными, пояснил Гидрометцентр.

Между тем как сообщил сайт "Метеоновости", в 6:30 июля в населенном пункте Черусти (восток Подмосковья - ИФ) термометры показали 3,1 градуса. Это стало рекордом минимальной температуры воздуха, когда-либо наблюдавшейся в Московской области 30 июля.

До этого самая холодная ночь в предпоследний день июля фиксировалась в Клину с минимальной температурой 3,9 градуса.

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