Начальник угрозыска Приморья Миляев арестован на два месяца

30.07.19 12:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 июля. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу на два месяца начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Суд заключил под стражу на два месяца начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Суд проходил в закрытом для СМИ режиме.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте.

Как сообщалось, начальник уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему вменяется взятка в размере 5 млн рублей от коммерсанта в сфере переработки древесины. Дома у Миляева обнаружено около 1 млн рублей. Полиция Приморья проводит внутреннюю проверку.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УУР УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - сказала во вторник "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Миляев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере.

"В свою очередь предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей", - сказала Петренко.

Она отметила, что Миляев задержан, следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

"По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн рублей", - сказала представитель СК.

Она добавила, что дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ,

УМВД России по Приморскому краю проводит служебную проверку в связи с задержанием Миляева.

"В настоящее время в связи с задержанием начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В полиции отметили, что в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к случившемуся. По ее результатам будет принято решение.