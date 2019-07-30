Минприроды РФ пересмотрит границы зон контроля лесных пожаров в регионах

30.07.19 11:37

© РИА Новости. Игорь Подгорный

30 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и главам регионом пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы исключить переход пожаров на населенные пункты.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать актуальность зон контроля. В соответствии с поручением министра, необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что работу необходимо провести до конца августа. Специалисты Минприроды не исключили, что в случае пересмотра границ и площадей потребуется привлечение дополнительных сил и средств.

Ранее в соцсетях появился отрывок встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с участниками Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Глава региона заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. Также он заявил, что отправлять людей в зону пожаров небезопасно.

Ранее в пресс-службе Минлесхоза Красноярского края сообщали журналистам, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".

Между тем МЧС России сообщает, что режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области.

По данным федеральной службы "Авиалесоохрана", крупнейшие в России лесные пожары зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне. Дым распространился до населенных пунктов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтая, Хакасии.

В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров, которая собрала за пять дней более 300 тыс. подписей.