Автор законопроекта о значимых IT ресурсах готов его переписать

30.07.19 11:40

© РИА Новости. Михаил Маркив

30 июля. Interfax-Russia.ru - Законопроект об ограничении 20% доли иностранного участия в значимых IT ресурсах может быть изменен, но сначала его положения следует обсудить с экспертами и, прежде всего, представителями компании "Яндекс", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

"Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров".

"Мой законопроект - приглашение к дискуссии", - отметил депутат.

Вместе с тем он обозначил причины, подтолкнувшие его к разработке такой инициативы. "Для меня нет сегодня никакой принципиальной разницы между компаниями Google и Яндекс, это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы поддерживаем иностранную компанию Яндекс, вваливаем туда государственные средства, и почему-то не поддерживаем так же Google" - сказал Горелкин.

Депутат считает, что "следует определиться, по какому пути нам идти: либо мы строим действительно свою национальную экономику, либо мы становимся цифровой колонией, одной из многих".

Он отметил, что "140 млрд рублей планируется инвестировать в цифровую экономику, большая часть из этих средств - государственные; мы их инвестируем в иностранную компанию Яндекс".

"Я приму любую позицию: либо мы говорим, что действительно реализуем национальный проект, либо мы просто вкладываем деньги в иностранную компанию", - добавил Горелкин.

По его мнению, "и тот, и другой путь в принципе понятны и имеют свои и плюсы, и минусы".