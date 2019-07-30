Свердловская область внесла изменения в бюджет-2019, увеличив расходы на 400 млн рублей

30.07.19 11:46

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании во вторник приняли изменения в бюджет региона на 2019 год, согласно которым доходы и расходы увеличены на 400 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

После корректировки доходы бюджета составили 254,6 млрд рублей, расходы - 268,8 млрд рублей, дефицит - 14,2 млрд рублей, или 5,3% от расходов.

Согласно документу, 91,6 млн рублей направят на реализацию национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости"; 179 млн рублей будет передано муниципалитетам для реализации программы создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Еще 75,6 млн рублей планируется направить на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Кроме того 1,3 млрд рублей будет перераспределено внутри бюджета.

"Эти средства намечено направить как на возведение объектов Универсиады-2023, спортивных сооружений и организацию международных спортивных состязаний, так и на финансирование социально значимых мероприятий", - поясняется в пресс-релизе.

Также на 110,6 млн рублей увеличатся расходы по линии областного министерства культуры.

Ранее сообщалось, что по итогам поправок в июне бюджет области на 2019 год был утвержден с доходами в 254,2 млрд рублей, расходами - 268,4 млрд рублей и дефицитом 14,2 млрд рублей, или 5,3% от расходов.