|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.07.19 11:49
Замглавы администрации Элисты арестован за вымогательство взятки
"По версии следствия, в начале 2018 года директор по капитальному строительству АО "ГТ Энерго" обратился к заместителю главы администрации Элисты с просьбой ускорить вопрос оформления права пользования земельными участками, на которых построены тепловые сети. Чиновник потребовал денег для решения этого вопроса", - говорится в сообщении.
Директор компании согласился. С сентября 2018 года по 25 июля 2019 года он частями переводил на банковские карты чиновника и его дочери взятку в 290 тыс. рублей. Данный факт выявили сотрудники республиканского УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).
Замглавы администрации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket