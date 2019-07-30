Замглавы администрации Элисты арестован за вымогательство взятки

30.07.19 11:49

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 июля. Interfax-Russia.ru - Заместитель главы администрации Элисты арестован по делу о получении крупной взятки, сообщает следственное управление СКР по Калмыкии во вторник.

"По версии следствия, в начале 2018 года директор по капитальному строительству АО "ГТ Энерго" обратился к заместителю главы администрации Элисты с просьбой ускорить вопрос оформления права пользования земельными участками, на которых построены тепловые сети. Чиновник потребовал денег для решения этого вопроса", - говорится в сообщении.

Директор компании согласился. С сентября 2018 года по 25 июля 2019 года он частями переводил на банковские карты чиновника и его дочери взятку в 290 тыс. рублей. Данный факт выявили сотрудники республиканского УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Замглавы администрации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.