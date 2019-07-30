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Участники НВФ, получили до 11 лет колонии за нападение на пост ДПС в Астрахани

© РИА Новости. Алексей Филиппов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник вынес обвинительный приговор семи участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) по делу о нападении на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"В зависимости от роли и степени вины каждого признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: Намику Агарзаеву - на срок 11 лет, Ахмеду Магамедову - 11 лет, Магомеду Хитанаеву - 10 лет, Алтухану Насрулаеву - 11 лет, Абрику Насрулаеву - 9 лет, Расулу Усманову - 9 лет и Ифрату Джалилову - 9 лет", - огласил приговор судья.

Всем осужденным вынесен приговор по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в НВФ).

В свою очередь адвокат одного из осужденных Рамазан Османов сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор.

"Приговор будет обжалован в связи с несоответствием вывода суда фактическим доказательствам дела", - сказал Османов.

Ранее сообщалось, что в период с осени 2016 года до 2 апреля 2017 года приверженцы одной из запрещенных в России террористических организаций Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали в Астрахани НВФ, основной целью которого стали террористическая деятельность, нападения на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, осужденные Агарзаев, Магамедов, Хитанаев, Насрулаевы, Усманов и Джалилов входили в состав этого НВФ и выполняли отведенные им роли.

Установлено, что Агарзаев и Хитанаев вместе с Саспановым и Кукулаевым совершали нападения на сотрудников правоохранительных органов и участвовали в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. В обязанности Магамедова входило приобретение ножей для совершения преступлений.

Насрулаевы, Джалилов и Усманов приняли на себя обязательства выполнять поручения, связанные с обеспечением деятельности участников НВФ.

4 апреля 2017 года в Ленинском районе Астрахани было совершено нападение на двух инспекторов дорожно-патрульной службы. Стражи порядка скончались от полученных огнестрельных ранений, а четверо нападавших скрылись, захватив служебное оружие полицейских.

6 апреля эти же преступники напали на бойцов Росгвардии, три человека получили ранения различной степени тяжести. В ходе поисков были установлены и ликвидированы лица, которые участвовали в нападении на сотрудников ДПС и Росгвардии. Семеро налетчиков были задержаны и арестованы.

В пресс-службе суда агентству уточнили, что всего в НВФ состояли 11 человек. Непосредственно в нападении участвовали главарь банды и трое ее участников. Все они были ликвидированы в перестрелке с сотрудниками Росгвардии.

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