Почти 700 соцобъектов Хабаровского края подключат к интернету до 2022 года

30.07.19 12:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 июля. Interfax-Russia.ru - Хабаровский край получит 668 млн рублей на подключение социально значимых объектов к интернету, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Деньги краю выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта "Цифровая экономика". По данным регионального министерства информационных технологий и связи, работы по подключению будут проводиться в несколько этапов.

"До 2022 года планируется подключить 690 учреждений. В их числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие социально значимые объекты", -сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по обеспечению доступа к интернету будут реализованы совместно с Минкомсвязи России в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".

В 2019 году планируется подключить 26% от общего количества учреждений, в 2020 году - 32%, в 2021 году - 42 %.

Проект "Цифровая экономика" - один из 12 национальных проектов России. Он направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, доступной для всех организаций и домохозяйств. К концу 2024 года все социально значимые объекты в стране должны иметь возможность подключиться к широкополосному Интернету.