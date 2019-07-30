Уголовное дело о загрязнении почвы нефтепродуктами возбуждено в Воронежской области

30.07.19 12:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 июля. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения почв в Воронежской области в результате разлива незаконно хранившегося дорожного битума, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что в городе Павловск на земельном участке между гаражно-строительным кооперативом "Гранит" и АГЗС "Интрансгаз" неизвестные возвели искусственную насыпь для незаконного хранения дорожного жидкого битума.

"В результате несоблюдения условий, обеспечивающих безопасное хранение, произошла утечка битума и последующее загрязнение почвы нефтепродуктами на прилегающей территории", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в битум упал житель Павловского района, которого спасли благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Согласно информации управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области, в результате разлива битума произошло химическое изменение состава почвы, что создало угрозу здоровью людей, состоянию растительного и животного мира.

По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, повлекшие причинение вреда окружающей среде).