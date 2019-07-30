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Российские ученые составят план античной Акры

© РИА Новости. Антон Денисов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Античный город Акра, скрывшийся под водой в Крыму, исследован приблизительно на 5%, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН во вторник.

Археологи института в ходе экспедиции в Крым восстанавливают план античного города Акра, остатки которого сохранились на дне Черного моря в районе Керченского пролива. Экспедиция 2019 года продолжает обследование оборонительной стены и кварталов жилой застройки, чтобы установить расположение объектов военного, общественного и бытового назначения и нанести их на карту.

Предметом исследования в этом году стала предположительно городская площадь, к которой вело несколько улиц античного города.

Археологи уже начали составлять топографическую карту Акры, который занимал территорию приблизительно 3 - 3,5 гектара. По оценкам ученых, в настоящее время исследовано не более 5% древнего города.

"На сегодня известно, что город был обнесен оборонительными стенами, конструкция которых предусматривала возможность подъема защитников города наверх по специальным уступам. По итогам прошлых экспедиций под водой обследованы две стены и одна башня, которая датируется примерно IV веком до н.э." - говорится в сообщении.

Ученые допускают, что башен в Акре было несколько, но пока остатков других подобных сооружений не найдено. В этом году заложен раскоп в новой части оборонительной стены, ее исследования продолжились, обнаружены ее новые элементы, в том числе ступень для подъема на стену.

Ранее археологи установили, что оборонительная стена Акры неоднократно перестраивалась. Историки полагают, что за несколько веков существования античного города в Причерноморье систему его укреплений приходилось менять и делать более совершенной.

"От жилой части города стену отделяла мощеная улица, по которой передвигались повозки. О внутригородской застройке известно пока немного, и каждый элемент, открытый в этой части, позволяет получить дополнительное представление о характере застройки и особенностях быта жителей Акры", - рассказывают в институте.

Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом), основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона).

Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Территория античного города в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.

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