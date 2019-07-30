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30.07.19 12:44
В Крыму нашли организатора бизнеса с эксплуатацией животных для фото
"Имеется документально подтвержденная информация причастности к большинству случаев оказания фотоуслуг с использованием животных одного и того же лица. Мы готовы предоставить материалы органам МВД и прокуратуры", - сказал Нараев на заседании правительства Крыма во вторник.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что речь идет о жителе Ялты, который приехал из Киева в 2010 году. По его мнению, пресечь эту деятельность несложно.
"Он не скрывает, что это организованная группа. Они получают приличный доход. Мы что будет сидеть в заложниках этой ОПГ?" - обратился Аксенов к представителям правоохранительных органов.
Как подтвердил министр экологии, бизнес с использованием животных имеет "откровенно криминальный оттенок". Он напомнил об избиении туриста за неоплаченное фото в Судаке и нападении на инспекторов министерства в ходе рейда в Ялте.
Использование животных для фотографирования распространено в курортных городах Крыма, особенно - на набережных Ялты, Алушты и Судака.
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