Чайка призвал не допустить несогласованных акций в период подготовки к выборам

30.07.19 12:52

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 июля. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал работников прокуратуры эффективно организовать надзор за подготовкой и проведением выборов осенью и отметил важность недопуска в этот период несанкционированных акций.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", - заявил Чайка во вторник, выступая на коллегии ведомства.

"Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - сказал Генпрокурор.

Как ранее сообщалось, избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе, муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей.

В числе задержанных оказались Яшин и Янкаускас. Суд в понедельник вынес решение назначить им наказание в виде 10 и 7 суток административного ареста соответственно. Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.