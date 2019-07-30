Топилин советует властям Алтая искать точки роста экономики для повышения доходов населения

30.07.19 12:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 июля. Interfax-Russia.ru - Дополнительные точки роста необходимо выработать в Алтайском крае для повышения доходов жителей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время рабочего визита в Барнаул.

"Мы должны подготовить комплекс мер, программу. Это, в основном, должны быть дополнительные точки роста региона для решения задач, которые пред нами поставлены - это рост доходов и зарплат граждан, все, что связано с социальным благополучием. Мы должны внимательно проанализировать предложения, которые рождаются в крае, наработки и предложить руководству правительства страны этот план действий", - сказал Топилин на совещании во вторник в региональном парламенте.

По его словам, речь идет о разработке мероприятий по развитию промышленности и энергетики, мер, связанных с тарифами и дорогами, развитием здравоохранения.

"Со следующего года Алтайский край включим в программы поддержки доходов населения, программы борьбы с бедностью: речь идет о вопросах, связанных с развитием долговременного ухода, программах реабилитации инвалидов. На федеральном уровне есть много инструментов, но региону необходимы точки ускоренного роста. Предложения региона нужно отработать в течение августа-сентября в окончательном виде, чтобы они могли быть реализованы в трехлетней перспективе", - подчеркнул Топилин.

В свою очередь, глава региона Виктор Томенко отметил, что некоторые показатели социально-экономического развития края долгое время остаются на низком уровне.

Как сообщалось, 5 июля Топилин назначен куратором Алтайского края со стороны правительства России, чтобы разработать меры по ускоренному развитию региона. Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября.