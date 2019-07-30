Осторожно, злые: 12 пород собак в России назвали опасными для общества
  
Готов к диалогу: автор законопроекта о значимых IT-ресурсах может его изменить
   
Смертельная опасность: экосистему Байкала может уничтожить паводок
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
30.07.19 12:57

Топилин советует властям Алтая искать точки роста экономики для повышения доходов населения

© РИА Новости. Виталий Белоусов
30 июля. Interfax-Russia.ru - Дополнительные точки роста необходимо выработать в Алтайском крае для повышения доходов жителей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время рабочего визита в Барнаул.

"Мы должны подготовить комплекс мер, программу. Это, в основном, должны быть дополнительные точки роста региона для решения задач, которые пред нами поставлены - это рост доходов и зарплат граждан, все, что связано с социальным благополучием. Мы должны внимательно проанализировать предложения, которые рождаются в крае, наработки и предложить руководству правительства страны этот план действий", - сказал Топилин на совещании во вторник в региональном парламенте.

По его словам, речь идет о разработке мероприятий по развитию промышленности и энергетики, мер, связанных с тарифами и дорогами, развитием здравоохранения.

"Со следующего года Алтайский край включим в программы поддержки доходов населения, программы борьбы с бедностью: речь идет о вопросах, связанных с развитием долговременного ухода, программах реабилитации инвалидов. На федеральном уровне есть много инструментов, но региону необходимы точки ускоренного роста. Предложения региона нужно отработать в течение августа-сентября в окончательном виде, чтобы они могли быть реализованы в трехлетней перспективе", - подчеркнул Топилин.

В свою очередь, глава региона Виктор Томенко отметил, что некоторые показатели социально-экономического развития края долгое время остаются на низком уровне.

Как сообщалось, 5 июля Топилин назначен куратором Алтайского края со стороны правительства России, чтобы разработать меры по ускоренному развитию региона. Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.07.19 17:26
МГИК отменил решение окружного избиркома об отказе в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
.
  30.07.19 16:34
Возбуждено дело о массовых беспорядках после акции в центре Москвы
.
  30.07.19 16:01
Жуков: в Госдуме не хватает представителей либерального направления
.
  30.07.19 15:02
Собянин заподозрил оппозицию в подготовке новой провокации в Москве
.
  30.07.19 13:59
Более 60 человек арестованы в Москве за участие в несогласованной акции 27 июля
.
  30.07.19 13:47
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве, рекордный холод - в Подмосковье
.
  30.07.19 11:08
ЦИК предложил арестованным кандидатам в Мосгордуму прислать на рассмотрение жалоб своих представителей
.
  30.07.19 10:45
В СПЧ готовы помочь арестованному участнику субботнего митинга
.
  30.07.19 10:37
Москвичи владеют более 2,5 млн долей в квартирах
.
  30.07.19 10:05
Неделя удмуртской кухни стартовала в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket