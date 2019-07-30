Эксплуатация и ремонт самолетов в РФ будут контролироваться прокуратурой

30.07.19 13:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 июля. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал установить контроль за эксплуатацией самолетов и их ремонтом.

"Транспортным прокурорам важно контролировать реализацию программ развития транспортной инфраструктуры, отслеживать соблюдение правил эксплуатации самолетов, подвижного состава, их своевременного и качественного ремонта",- сказал Чайка во вторник на коллегии по итогам первого полугодия.

Также он призвал "надзорными средствами добиваться от таможенных органов исполнения требований законодательства при оформлении и контроле товаров, перемещаемых через границу".