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30.07.19 13:15

Избирком зарегистрировал пять кандидатов на выборах губернатора Курской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 июля. Interfax-Russia.ru - Пять человек зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Курской области по итогам рассмотрения документов, представленных в избирательную комиссию.

"Все пять кандидатов, выдвинутых на должность губернатора Курской области, прошли этап регистрации и продолжают участие в избирательной кампании", - сообщает облизбирком.

Каждый из претендентов собрал более 214 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на прямых выборах глав муниципалитетов.

Таким образом, на должность главы региона претендуют врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые"), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия").

Следующий этап избирательной кампании - предвыборная агитация - стартует 10 августа.

Выборы губернатора Курской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Правом голоса обладают свыше 920 тыс. избирателей

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